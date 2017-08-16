В Волгограде ищут водителя, скрывшегося с места аварии
ДТП произошло 15 августа примерно в 18:20 напротив дома № 37 по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда.
ДТП произошло 15 августа примерно в 18:20 напротив дома № 37 по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Неустановленный водитель при движении задним ходом совершил наезд на пешехода — 64-летнюю женщину, которая стояла на обочине. После водитель автомашины с места ДТП скрылся.
В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована. По данному факту проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание водителя.