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10:57 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде ищут водителя, скрывшегося с места аварии

ДТП произошло 15 августа примерно в 18:20 напротив дома № 37 по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Источник: РИАЦ

Неустановленный водитель при движении задним ходом совершил наезд на пешехода — 64-летнюю женщину, которая стояла на обочине. После водитель автомашины с места ДТП скрылся.

В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована. По данному факту проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание водителя.

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