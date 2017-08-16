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10:40 (мск), источник: РБК

Прокурор назвал Гоа местом требования Улюкаевым взятки у Сечина

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев потребовал от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина выплатить ему взятку в $2 млн во время их пребывания на саммите стран БРИКС в Гоа, заявил прокурор на заседании суда, сообщает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

По версии обвинения, в противном случае министр угрожал не согласовать сделку по приобретению «Роснефтью» контрольного пакета акций компании «Башнефть».

«Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования», — сказал прокурор.

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Сам Улюкаев назвал дело, в рамках которого он обвиняется в вымогательстве взятки, провокацией, организаторами которой выступили ФСБ и лично Сечин.

«Считаю необходимым заявить, что передача суммы была спланирована ФСБ. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в “Роснефть”, где передал мне деньги», — добавил бывший министр.

Саммит стран БРИКС прошел в индийском штате Гоа 15—16 октября 2016 года. 15 ноября того же года Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». В феврале 2017 года агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Сечин лично принимал участие в подготовке спланированной правоохранительными органами операции по задержанию министра, сам пригласил его на вечернюю встречу в офис компании и присутствовал при передаче крупной суммы наличными.

Ранее источник РБК рассказывал, что Улюкаев был в разработке у правоохранительных органов по крайней мере год. Операцию курировал начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов. В сентябре 2016 года он стал вице-президентом «Роснефти».

8 августа 2017 года после начала предварительных слушаний в Замоскворецком суде Улюкаев назвал случившееся с ним «гнусной провокацией».

На вопрос о том, кому могла понадобиться такая провокация, Улюкаев ответил уклончиво: «Тем, кто ее организовал». Однако затем, отвечая на вопрос о том, кому провокация могла быть выгодна, высказался чуть конкретнее, упомянув «коррумпированную часть менеджмента и коррумпированную часть спецслужб».

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