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10:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Советском районе Новосибирска посреди улицы скончался человек

Мужчину не удалось спасти вовремя прибывшим медработникам.

В Советском районе Новосибирска на пересечении улиц Гидромонтажной и Молодости стало плохо человеку. Мужчина упал на асфальт и не мог ничего сказать. Возле места происшествия расположено здание поликлиники, оттуда на помощь прибыли медработники. Однако помочь человеку они не смогли и вызвали бригаду скорой помощи. Реаниматологи прибыли на место происшествия и также старались оказать пострадавшему необходимую помощь. Однако, мужчина скончался на месте.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области рассказали, что инцидент произошел сегодня, 16 августа в 12 часов 45 минут. Погибшим оказался мужчина 1951 года рождения. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Они утверждают, что смерть погибшего не имеет криминального характера.

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