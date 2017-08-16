В Советском районе Новосибирска посреди улицы скончался человек

В Советском районе Новосибирска на пересечении улиц Гидромонтажной и Молодости стало плохо человеку. Мужчина упал на асфальт и не мог ничего сказать. Возле места происшествия расположено здание поликлиники, оттуда на помощь прибыли медработники. Однако помочь человеку они не смогли и вызвали бригаду скорой помощи. Реаниматологи прибыли на место происшествия и также старались оказать пострадавшему необходимую помощь. Однако, мужчина скончался на месте.