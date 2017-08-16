Моторная лодка перевернулась на Сугояке, рыбак утонул

Инцидент произошел в понедельник, 14 августа. «По словам очевидцев, мужчина 1969 года рождения рыбачил на озере Сугояк рядом с поселком Пашнино-1. Около 10 часов утра его моторка перевернулась, и мужчина стал тонуть. Свидетели пытались его спасти, но не сумели. По их информации, мужчина пытался плыть к берегу, но у него не хватило сил. При этом в лодке был спасательный жилет, но при опрокидывании его отбросило в сторону. Если бы жилет был изначально надет, то рыбак смог бы выжить», — рассказали в ПСС.