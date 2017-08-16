Моторная лодка перевернулась на Сугояке, рыбак утонул
По словам очевидцев, у мужчины был с собой спасжилет, но при опрокидывании он улетел в другую сторону.
По словам очевидцев, у мужчины был с собой спасжилет, но при опрокидывании он улетел в другую сторону.
На озере Сугояк в Красноармейском районе перевернулась лодка, рыбак утонул — чтобы поднять его тело со дня водоема, потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Инцидент произошел в понедельник, 14 августа. «По словам очевидцев, мужчина 1969 года рождения рыбачил на озере Сугояк рядом с поселком Пашнино-1. Около 10 часов утра его моторка перевернулась, и мужчина стал тонуть. Свидетели пытались его спасти, но не сумели. По их информации, мужчина пытался плыть к берегу, но у него не хватило сил. При этом в лодке был спасательный жилет, но при опрокидывании его отбросило в сторону. Если бы жилет был изначально надет, то рыбак смог бы выжить», — рассказали в ПСС.
Во вторник, 15 августа, спасатели Мобильного спасотряда областной службы по запросу полиции выезжали в Красноармейский район оказывать содействие в поисках утонувшего. Они обследовали акваторию и при помощи водолазного снаряжения подняли утонувшего из воды с глубины около 3 метров.