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11:04 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пьяный угонщик пытался скрыться от погони на оживленной дороге

Автомобиль ВАЗ-2112 был угнан вечером в минувший вторник, 15 августа, у 43-летней жительницы Ракитинки Омского района.

На поиски машины отправились сотрудники Росгвардии и вскоре обнаружили схожий по описанию автомобиль у перекрестка на ул. 1-я Железнодорожная. При этом, на авто не было государственных регистрационных знаков.

При виде патрульной машины водитель легковушки резко тронулся с места и попытался скрыться. Он мчался по городским дорогам, нарушая правила. С ул. 15-й Рабочей на ул. Кирова он проехал на красный сигнал светофора, создав на дороге аварийную ситуацию.

Уже на улице Кирова росгвардейцы сумели заблокировать автомобиль, внутри которого, как выяснилось, находилось три человека. Документов на машину у них не было, более того, все они были пьяны. А при осмотре машины в багажнике были обнаружены номера.

При проверке по базе данных выяснилось, что машину гнал 27-летний житель Ракитинки, который ранее был лишен водительских прав за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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