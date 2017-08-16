В Омске пьяный угонщик пытался скрыться от погони на оживленной дороге

На поиски машины отправились сотрудники Росгвардии и вскоре обнаружили схожий по описанию автомобиль у перекрестка на ул. 1-я Железнодорожная. При этом, на авто не было государственных регистрационных знаков.

При виде патрульной машины водитель легковушки резко тронулся с места и попытался скрыться. Он мчался по городским дорогам, нарушая правила. С ул. 15-й Рабочей на ул. Кирова он проехал на красный сигнал светофора, создав на дороге аварийную ситуацию.

Уже на улице Кирова росгвардейцы сумели заблокировать автомобиль, внутри которого, как выяснилось, находилось три человека. Документов на машину у них не было, более того, все они были пьяны. А при осмотре машины в багажнике были обнаружены номера.