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10:53 (мск), источник: Sputnik.by

Гражданин Германии задержан за драку в отделении ГАИ в Гомеле

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Для усмирения 52-летнего гражданина Германии, который устроил дебош в отделении Госавтоинспекции в Гомеле была вызвана оперативная группа, сообщила Sputnik официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Инцидент произошел в середине июля. Гражданин ФРГ обратился в дежурную часть с вопросом регистрации автомобиля в Беларуси, на что сотрудники правоохранительных органов предложили ему обратиться в регистрационный отдел.

Как отметила представитель ГАИ, придя в отдел, мужчина начал вести беседу, употребляя нецензурные выражения, а на замечание инспектора не отреагировал.

«После того, как слова закончились, житель Германии пустил в ход кулаки», — рассказала Хололеенко. Она отметила, что сотрудники ГАИ успокоили автовладельца, надев ему наручники и вызвав оперативников.

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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