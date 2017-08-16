Гражданин Германии задержан за драку в отделении ГАИ в Гомеле

Инцидент произошел в середине июля. Гражданин ФРГ обратился в дежурную часть с вопросом регистрации автомобиля в Беларуси, на что сотрудники правоохранительных органов предложили ему обратиться в регистрационный отдел.

Как отметила представитель ГАИ, придя в отдел, мужчина начал вести беседу, употребляя нецензурные выражения, а на замечание инспектора не отреагировал.

«После того, как слова закончились, житель Германии пустил в ход кулаки», — рассказала Хололеенко. Она отметила, что сотрудники ГАИ успокоили автовладельца, надев ему наручники и вызвав оперативников.