Гражданин Германии задержан за драку в отделении ГАИ в Гомеле

Инцидент произошел в середине июля. Гражданин ФРГ обратился в дежурную часть с вопросом регистрации автомобиля в Беларуси, на что сотрудники правоохранительных органов предложили ему обратиться в регистрационный отдел.
Как отметила представитель ГАИ, придя в отдел, мужчина начал вести беседу, употребляя нецензурные выражения, а на замечание инспектора не отреагировал.
«После того, как слова закончились, житель Германии пустил в ход кулаки», — рассказала Хололеенко. Она отметила, что сотрудники ГАИ успокоили автовладельца, надев ему наручники и вызвав оперативников.
В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.