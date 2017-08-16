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10:46 (мск), источник: БЕЛТА

Молодая женщина выпала с балкона 16-го этажа в Гомеле

16 августа, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. В Гомеле молодая женщина выпала с балкона 16-го этажа, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

Инцидент произошел ночью 16 августа в Новобелицком районе Гомеля. В результате падения женщина 1988 года рождения скончалась на месте.

Будет дополнено.

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