В ЗКО депортированного из Саудовской Аравии «шейха Халила» приговорили к 8 годам колонии

Источник: Tengrinews

Однако адвокат подсудимого считает, что вина его подзащитного не была доказана, сообщает «Мой ГОРОД».

В Уральском городском суде состоялось оглашение приговора в отношении многодетного «шейха Халила», который с 2003 по 2006 год в Уральске, Атырау и Актобе пропагандировал нетрадиционное религиозное течение.

«Суд признал Абдухалила Абдужаббарова виновным в совершении преступления по статье 164 части 3 УК РК в редакции 1997 года “Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды” и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Его вина была полностью доказана показаниями свидетелей и результатами экспертизы его аудиолекций, — пояснил судья Руслан Жумагулов. — Сам осужденный свою вину в суде не признал».

Адвокат Абдужаббарова после оглашения приговора заявил, что с приговором не согласен и считает, что вина не была доказана.

Отмечается, что под его влияние попали более 30 человек. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее гособвинение запросило суд восемь лет лишения свободы «шейху Халилу» — Абдухалилу Абдужаббарову. Как заявил прокурор, в суде свидетели показали, что они слушали его лекции. По их словам, он называл тех, кто не читает намаз, «кафирами» и призывал не есть мясо животных, зарезанных не мусульманином, так как считает это грехом.