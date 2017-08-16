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11:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Свалка отходов лесопереработки непрерывно горит в Усть-Куте уже третий год

Затяжной пожар. Жители Усть-Кута задыхаются от дыма, который ветер приносит с местной свалки. Отходы лесопилок там горят уже три года. Потушить их не удаётся ни дождю, ни снегу, ни решениям суда. Но выход из ситуации есть.

Источник: Вести Иркутск

Огромный полигон с горящими опилками больше похож на декорации к фильму-катастрофе. На 13 гектарах находится больше шестисот тысяч кубических метров отходов лесопиления. Эта свалка горит круглый год и днём, и ночью. Такую массу тлеющих опилок не могут потушить ни дождь, ни снег.

— Рядом с полигоном находится жилой микрорайон, в случае безветренной погоды дым опускается на город, люди начинают сразу беспокойство высказывать, обращаться больше в больницу, — говорит член регионального штаба ОНФ Екатерина Родионова.

Свалка находится в лесном массиве, недалеко от Усть-Кута. Когда ветер меняется, едкий дым накрывает город. Смог становится причиной многих заболеваний. Люди обращались с жалобами во все инстанции. Контролирующие органы не единожды фиксировали нарушения, выносили предписания. Но воз и ныне там. Свалка горит, несмотря ни на какие решения суда.

Посторонним находиться на территории полигона категорически запрещено. Под ногами могут быть скрытые очаги горения, температура там огромная. Время от времени происходят обвалы. На место прибыла комиссия из Иркутска. Члены Общероссийского народного фронта, МЧС, прокуратура и Роспотребнадзор проверяют полигон. Совместно решают, как избавиться от многолетней проблемы.

— Многие годы использовался как складирование отходов лесопиления, потом произошло самовозгорание. И с января 2015 года, с тех пор мы видим интенсивное горение опилок, — говорит государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по Иркутской области Никита Кобызев.

В районной администрации — совещание. Представители лесоперерабатывающих компаний предложили построить в городе котельную, которая работала бы на отходах лесопереработки. И отапливала значительную часть города.

— Компания готова инвестировать порядка миллиарда рублей в этот проект в Усть-Куте. Думаю, что это существенный взнос в благоустройство города, — говорит директор лесной организации Павел Котик.

В прошлом году подобная котельная была запущена в одном из микрорайонов города. Она работает на щепе.

— Это, естественно, снизит нагрузку именно с отходами лесопиления, с их складированием, реализацией и так далее, — говорит координатор региональной группы Центра общественного мониторинга ОНФ Сергей Апанович.

Строительство котельной позволит городу не только экономить на топливе, но и решать проблему с утилизацией отходов лесопромышленных предприятий. В Усть-Кутском районе работает несколько компаний. Избавляются они от отходов не всегда законными способами.

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