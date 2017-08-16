Свалка отходов лесопереработки непрерывно горит в Усть-Куте уже третий год
Затяжной пожар. Жители
Затяжной пожар. Жители
Огромный полигон с горящими опилками больше похож на декорации к
— Рядом с полигоном находится жилой микрорайон, в случае безветренной погоды дым опускается на город, люди начинают сразу беспокойство высказывать, обращаться больше в больницу, — говорит член регионального штаба ОНФ Екатерина Родионова.
Свалка находится в лесном массиве, недалеко от
Посторонним находиться на территории полигона категорически запрещено. Под ногами могут быть скрытые очаги горения, температура там огромная. Время от времени происходят обвалы. На место прибыла комиссия из Иркутска. Члены Общероссийского народного фронта, МЧС, прокуратура и Роспотребнадзор проверяют полигон. Совместно решают, как избавиться от многолетней проблемы.
— Многие годы использовался как складирование отходов лесопиления, потом произошло самовозгорание. И с января 2015 года, с тех пор мы видим интенсивное горение опилок, — говорит государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по Иркутской области Никита Кобызев.
В районной администрации — совещание. Представители лесоперерабатывающих компаний предложили построить в городе котельную, которая работала бы на отходах лесопереработки. И отапливала значительную часть города.
— Компания готова инвестировать порядка миллиарда рублей в этот проект в
В прошлом году подобная котельная была запущена в одном из микрорайонов города. Она работает на щепе.
— Это, естественно, снизит нагрузку именно с отходами лесопиления, с их складированием, реализацией и так далее, — говорит координатор региональной группы Центра общественного мониторинга ОНФ Сергей Апанович.
Строительство котельной позволит городу не только экономить на топливе, но и решать проблему с утилизацией отходов лесопромышленных предприятий. В