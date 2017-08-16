В Кунгурском районе сгорели три дачных дома
15 августа в 14:21 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в дачном доме по улице Набережная в поселке Ильича.
15 августа в 14:21 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в дачном доме по улице Набережная в поселке Ильича.
Жители поселка сообщили сотрудникам МЧС, что пламя перекинулась на соседние дома. По прибытию пожарных горело три дачных дома. Также оставалась угроза распространения на соседние дома.
В ходе тушения пожарные не дали огню распространиться дальше. В 16:50 возгорание было ликвидировано полностью.
По факту пожара проводится проверка. Причины устанавливаются.