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10:55 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгурском районе сгорели три дачных дома

15 августа в 14:21 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в дачном доме по улице Набережная в поселке Ильича.

Жители поселка сообщили сотрудникам МЧС, что пламя перекинулась на соседние дома. По прибытию пожарных горело три дачных дома. Также оставалась угроза распространения на соседние дома.

В ходе тушения пожарные не дали огню распространиться дальше. В 16:50 возгорание было ликвидировано полностью.

По факту пожара проводится проверка. Причины устанавливаются.

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