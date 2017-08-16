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10:57 (мск), источник: Sputnik.by

Цирк уехал: в Новополоцке дворник упал с крыши шатра шапито

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Дворник городского парка Новополоцка получил тяжелые травмы при падении с крыши шатра цирка-шапито, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Источник: Sputnik.by

Инцидент в парке произошел днем в воскресенье 13 августа при разборке шатра цирка, который завершил выступление в городе: 49-летний дворник помогал собирать 10-метровую конструкцию.

«Мужчина сорвался и упал на землю, получив тяжелые травмы позвоночника и головы», — сказала Сахарова.

По ее словам, сейчас он находится в Новополоцкой горбольнице, состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.

В настоящее время по факту травмирования дворника сотрудники Новополоцкого городского отдела Следственного комитета проводят проверку, назначен ряд необходимых экспертиз. Сейчас следователи выясняют, почему и на каких условиях мужчина был привлечен к разборке шатра.

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