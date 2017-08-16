Цирк уехал: в Новополоцке дворник упал с крыши шатра шапито
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Дворник городского парка Новополоцка получил тяжелые травмы при падении с крыши шатра
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Дворник городского парка Новополоцка получил тяжелые травмы при падении с крыши шатра
Инцидент в парке произошел днем в воскресенье 13 августа при разборке шатра цирка, который завершил выступление в городе: 49-летний дворник помогал собирать 10-метровую конструкцию.
«Мужчина сорвался и упал на землю, получив тяжелые травмы позвоночника и головы», — сказала Сахарова.
По ее словам, сейчас он находится в Новополоцкой горбольнице, состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.
В настоящее время по факту травмирования дворника сотрудники Новополоцкого городского отдела Следственного комитета проводят проверку, назначен ряд необходимых экспертиз. Сейчас следователи выясняют, почему и на каких условиях мужчина был привлечен к разборке шатра.