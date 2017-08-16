На Кубани поймали серийного вора
Злоумышленник промышлял в Темрюкском районе Краснодарского края.
Злоумышленник промышлял в Темрюкском районе Краснодарского края.
В полицию обратились несколько жителей станицы Тамань. Они рассказали, что из их домов пропали ценные вещи. Выяснилось, что злоумышленник проникал в дома станичников подбирая ключи или взламывая замки специальной отмычкой.
«В ходе проверки поступившей информации подозреваемый был задержан прикомандированными сотрудниками полиции, которые несут службу в Темрюкском районе на период
Задержанный 35-летний местный житель во всем сознался. Он пояснил, что прежде чем залезть в чужое жилье, он следил за тем чтобы хозяев не было дома.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.