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11:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани поймали серийного вора

Злоумышленник промышлял в Темрюкском районе Краснодарского края.

В полицию обратились несколько жителей станицы Тамань. Они рассказали, что из их домов пропали ценные вещи. Выяснилось, что злоумышленник проникал в дома станичников подбирая ключи или взламывая замки специальной отмычкой.

«В ходе проверки поступившей информации подозреваемый был задержан прикомандированными сотрудниками полиции, которые несут службу в Темрюкском районе на период оперативно-профилактического мероприятия “Курорт — 2017” при попытке сбыта похищенного имущества», — сообщает персс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанный 35-летний местный житель во всем сознался. Он пояснил, что прежде чем залезть в чужое жилье, он следил за тем чтобы хозяев не было дома.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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