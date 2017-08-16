На Кубани поймали серийного вора

В полицию обратились несколько жителей станицы Тамань. Они рассказали, что из их домов пропали ценные вещи. Выяснилось, что злоумышленник проникал в дома станичников подбирая ключи или взламывая замки специальной отмычкой.

«В ходе проверки поступившей информации подозреваемый был задержан прикомандированными сотрудниками полиции, которые несут службу в Темрюкском районе на период оперативно-профилактического мероприятия “Курорт — 2017” при попытке сбыта похищенного имущества», — сообщает персс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанный 35-летний местный житель во всем сознался. Он пояснил, что прежде чем залезть в чужое жилье, он следил за тем чтобы хозяев не было дома.