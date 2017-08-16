В Иркутской области зафиксирована вспышка энтеровирусных инфекций
В Иркутской области за семь месяцев 2017 года зарегистрировано 67 случаев заболеваемости энтеровирусными инфекциями, этот показатель в 1,6 раза превышает прошлогодний.
В Иркутской области за семь месяцев 2017 года зарегистрировано 67 случаев заболеваемости энтеровирусными инфекциями, этот показатель в 1,6 раза превышает прошлогодний.
Об этом 15 августа говорится в постановлении руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексея Пережогина. Он отмечает, что сезонный подъём ЭВИ начался рано — в июне, пик пришёлся на первую неделю августа, когда заболели 38 детей в возрасте до 17 лет. Главный санитарный врач региона подписал постановление об усилении противоэпидемических мероприятий.
Заболеваемость ЭВИ регистрировалась в Иркутске,
Напомним, групповой очаг ЭВИ был зарегистрирован нынешним летом в детском загородном лагере «Орлёнок» Шелеховского района, где заболели четверо детей. Крупная вспышка острых кишечных инфекций, в том числе энтеровирусной этиологии, была зафиксирована в 2016 году в микрорайоне
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