В Иркутской области зафиксирована вспышка энтеровирусных инфекций

Источник: РИА "Новости"

Об этом 15 августа говорится в постановлении руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексея Пережогина. Он отмечает, что сезонный подъём ЭВИ начался рано — в июне, пик пришёлся на первую неделю августа, когда заболели 38 детей в возрасте до 17 лет. Главный санитарный врач региона подписал постановление об усилении противоэпидемических мероприятий.

Заболеваемость ЭВИ регистрировалась в Иркутске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Ангарске, Иркутском, Усольском районах. В Усть-Илимске, Братске, Нижнеудинском, Ольхонском, Усть-Кутском районах регистрировались единичные случаи. Мнимое благополучие на других территориях Алексей Пережогин связывает с тем, что медработники не относятся настороженно к ЭВИ и часто не производят исследования на энтеровирусы.

Напомним, групповой очаг ЭВИ был зарегистрирован нынешним летом в детском загородном лагере «Орлёнок» Шелеховского района, где заболели четверо детей. Крупная вспышка острых кишечных инфекций, в том числе энтеровирусной этиологии, была зафиксирована в 2016 году в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, где нашли 288 случаев заболевания среди детей.

Главный санитарный врач региона рекомендует мэрам провести санитарное благоустройство источников водоснабжения, потребовать от компаний ЖКХ обеспечить должное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных систем, соблюдение санитарного законодательства по сбору, обеззараживанию и удалению сточных вод, организовать очистку населённых пунктов, вовремя выводить жидкие отходы выгребных ям, взять на контроль поставки продуктов, в том числе овощей и фруктов в лагеря, детсады, больницы, а скоро — и в школы. Кроме того, рекомендовано вводить режим повышенного хлорирования водопроводной воды.