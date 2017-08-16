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11:54 (мск), источник: Новости Перми

В Барде полицейские задержали «черного лесоруба»

В полицию поступило сообщение о незаконной валке леса недалеко от деревни Старый Ашап Бардымского района. Неизвестный спилил 67 деревьев.

Были спилены деревья пород ель, пихта, осина и береза. Также на месте вырубки были обнаружены и изъяты две бензопилы и трактор. Своими действиями неизвестный причинил лесному фонду материальный ущерб свыше 320 тысяч рублей.

Вскоре личность подозреваемого была установлена. Деревья вырубил ранее судимый 27-летний житель села Барда. Мужчина был задержан и доставлен в отделение, где признался в преступлении.

По факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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