На Кубани гендиректор транспортного предприятия стал фигурантом уголовного дела о получении взятки

По версии следствия, в мае нынешнего года он потребовал от начальников бригад передавать ему по 800 рублей с каждого водителя за одну рабочую смену за общее покровительство и попустительство по службе, а также беспрепятственный допуск к управлению транспортными средствами и выезд на маршрут за вторую половину мая.
Водители согласились, однако сообщили о требовании начальника в правоохранительные органы.
31 мая директор получил от начальника гаража взятку в размере, превысившем 180 тысяч рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками полиции.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.