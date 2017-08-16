На Кубани гендиректор транспортного предприятия стал фигурантом уголовного дела о получении взятки

По версии следствия, в мае нынешнего года он потребовал от начальников бригад передавать ему по 800 рублей с каждого водителя за одну рабочую смену за общее покровительство и попустительство по службе, а также беспрепятственный допуск к управлению транспортными средствами и выезд на маршрут за вторую половину мая.