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11:55 (мск), источник: Югополис

На Кубани гендиректор транспортного предприятия стал фигурантом уголовного дела о получении взятки

Следственный отдел по Динскому району СКР по краю расследует уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Динское автотранспортное предприятие», подозреваемого в получении взятки за незаконные действия в крупном размере.

По версии следствия, в мае нынешнего года он потребовал от начальников бригад передавать ему по 800 рублей с каждого водителя за одну рабочую смену за общее покровительство и попустительство по службе, а также беспрепятственный допуск к управлению транспортными средствами и выезд на маршрут за вторую половину мая.

Водители согласились, однако сообщили о требовании начальника в правоохранительные органы.

31 мая директор получил от начальника гаража взятку в размере, превысившем 180 тысяч рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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