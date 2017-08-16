Водители SsangYong Kyron и Toyota Corolla пострадали в жутком ДТП на трассе возле Иркутска

Столкновение автомобилей SsangYong Kyron и Toyota Corolla произошло на седьмом км Мельничного тракта в Иркутском районе накануне вечером, 15 августа. В результате ДТП пострадали водители иномарок, их с различными травмами доставили в больницу. По факту дорожной аварии проводится проверка. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.