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11:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водители SsangYong Kyron и Toyota Corolla пострадали в жутком ДТП на трассе возле Иркутска

Автомобилистов доставили в больницу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Столкновение автомобилей SsangYong Kyron и Toyota Corolla произошло на седьмом км Мельничного тракта в Иркутском районе накануне вечером, 15 августа. В результате ДТП пострадали водители иномарок, их с различными травмами доставили в больницу. По факту дорожной аварии проводится проверка. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.

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