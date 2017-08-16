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11:55 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске машина врезалась в убиравший место ДТП трактор

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машина врезалась в убиравший место аварии трактор, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОГАИ Октябрьского РУВД Минска.

Два ДТП произошли на пересечении улиц Аэродромной и Авакяна. Сначала 15 августа около 21.30 там столкнулись две легковушки — авария была незначительной. Позже ночью на этом месте произошло еще одно столкновение.

«Сегодня около 00.40 водитель легкового “Ситроена” двигался по улице Аэродромной со стороны Чкалова в направлении Жуковского. В районе перекрестка Аэродромная-Авакяна он врезался в уборочный трактор, который двигался в первой полосе. В результате тракторист получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу. Водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ГАИ.

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