В Минске машина врезалась в убиравший место ДТП трактор
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машина врезалась в убиравший место аварии трактор, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОГАИ Октябрьского РУВД Минска.
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машина врезалась в убиравший место аварии трактор, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОГАИ Октябрьского РУВД Минска.
Два ДТП произошли на пересечении улиц Аэродромной и Авакяна. Сначала 15 августа около 21.30 там столкнулись две легковушки — авария была незначительной. Позже ночью на этом месте произошло еще одно столкновение.
«Сегодня около 00.40 водитель легкового “Ситроена” двигался по улице Аэродромной со стороны Чкалова в направлении Жуковского. В районе перекрестка