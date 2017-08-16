Двое жителей Кобринского района похитили с поля 8 т соломы

Правоохранителям из ОАО «Покровский» поступило сообщение, что неизвестные похитили солому с поля вблизи деревни Подлесье. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения сотрудников милиции попало подворье неработающего 40-летнего мужчины. Во дворе у него было два тюка соломы. Спустя время хозяин привез еще столько же. Он пояснил, что продукцию приобрел в сельхозпредприятии. Как выяснилось, ранее мужчина вместе с напарником похитил с поля 27 катушек соломы общим весом 8 т и спрятал их в лесном массиве. Чтобы снять с себя подозрения о краже, воры решили купить в хозяйстве еще 4 тюка. Солома изъята и передана на хранение в ОАО «Покровский».
Рейдовые группы правоохранительных органов во время уборочной кампании работают на территории всей Брестской области. Так, в Березовском районе рядом с деревней Борки ночью был задержан автомобиль BMW, за рулем которого находился 27-летний помощник комбайнера. Водитель перевозил 500 кг зерна пшеницы. Подобный случай произошел в Лунинецком районе. В агрогородке Дятловичи по месту жительства 57-летнего механизатора обнаружено 675 кг зерна тритикале на сумму Br135. Документов, подтверждающих легальность приобретения, у владельцев не было. Зерно у них изъято и передано на ответственное хранение.
По всем выявленным нарушениям проводится проверка и будет дана оценка на основании действующего законодательства.