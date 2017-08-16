Двое жителей Кобринского района похитили с поля 8 т соломы

Правоохранителям из ОАО «Покровский» поступило сообщение, что неизвестные похитили солому с поля вблизи деревни Подлесье. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения сотрудников милиции попало подворье неработающего 40-летнего мужчины. Во дворе у него было два тюка соломы. Спустя время хозяин привез еще столько же. Он пояснил, что продукцию приобрел в сельхозпредприятии. Как выяснилось, ранее мужчина вместе с напарником похитил с поля 27 катушек соломы общим весом 8 т и спрятал их в лесном массиве. Чтобы снять с себя подозрения о краже, воры решили купить в хозяйстве еще 4 тюка. Солома изъята и передана на хранение в ОАО «Покровский».