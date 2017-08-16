Суд поставил точку в деле о «неуставщине» в хабаровской воинской части
Пострадавший солдат добился справедливости, но не реабилитации — ставший в армии инвалидом, до сих пор ждет компенсации за ущерб здоровью.
Пострадавший солдат добился справедливости, но не реабилитации — ставший в армии инвалидом, до сих пор ждет компенсации за ущерб здоровью.
Хабаровск, 16 августа, AmurMedia.
Для окончательного вынесения приговор служителям Фемиды понадобилось несколько заседаний, поскольку обвиняемый подавал апелляцию. Но вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения. Помимо реального срока, суд обязал виновника выплатить покалеченному парню 400 тысяч рублей. Напомним, военнослужащий срочной службы Вадим Спирин был жестоко избит вечером 31 января на территории войсковой части 11666, известной как 17 Отдельная бригада РЭБ и дислоцирующейся в микрорайоне Красная Речка. В тяжелейшем состоянии, с внутрибрюшным кровотечением и большой кровопотерей солдат был доставлен в Окружной военный госпиталь 301, где и был экстренно прооперирован. Двадцатилетнему биробиджанцу сделали переливание крови и удалили селезенку. Он стал инвалидом за четыре месяца до дембеля.
Приговор вынесен, и, казалось бы, справедливость восторжествовала. Однако семья солдата, который вместе с воинским долгом отдал и свое здоровье, радости не испытывает.
— Горе коснулось не только нашей семьи, — поясняет Елена Симонова, родственница пострадавшего солдата. — Виновника
Отношения с военными у родных Вадима были напряженными все время, пока шло следствие и судебное разбирательство. Даже о том, что случилось с сыном, Валерия Спирина узнала лишь через несколько дней.
— Мне позвонили только днем 3 февраля и сказали буквально следующее «У нас для вас плохие известия о сыне», — вспоминает расстроенная Валерия Спирина. — Представляете, что я почувствовала в этот момент, когда сын в армии? Но потом начали успокаивать «Не переживайте. Сейчас уже все нормально, 31 января вашего сына прооперировали и удалили селезенку». Вот такой разговор был. Я от этих фраз просто в шок впала. Я в армию провожала здорового парня, а мне звонят, и обыденным тоном, запросто, сообщают, что моему сыну вырезали селезенку.
В госпиталь к покалеченному солдату родственников тоже не пускали, ссылаясь на карантин. По мнению Евгении Симоновой, тети Вадима, командование части с самого начала пыталось замять преступление, представив, что произошло не жестокое избиение, а
Мама избитого срочника из хабаровской в/ч: командиров к сыну пускают, а меня нет.
— Мы понимаем, что от виновного причитающуюся компенсацию мы будем получать по крохам и неизвестно сколько, — продолжает Евгения Симонова. — Министерство обороны также должно выплатить Вадиму определенную сумму за причиненный ущерб. Но командование части
По признанию Евгении Симоновой, если раньше командир вч 11666 всегда отвечал на телефонные звонки родственников солдата, то после суда перестал выходить на связь.
— Когда мы звоним, то в ответ слышим «его нет», «мы передадим, что вы звонили» и тому подобное — продолжает Елена. — Ощущение такое, что военные мстят нам подобным образом за то, что мы предали дело огласки, не позволили умолчать. — Понятное дело, пока шло следствие, офицерам пришлось побегать
Однако семья Спирина отступать не намерена. Бывший срочник и его мама уже написали заявление в военную прокуратуру, чтобы подстегнуть
— Вадим хотел после армии устроиться на службу в
По словам Елены Симоновой, сейчас Вадим чувствует себя хорошо. Он учится жить в новых обстоятельствах: соблюдать строгую диету и ряд других ограничений. Сейчас парень заканчивает автошколу, скоро получит права и будет искать работу водителя. На своего обидчика он зла не держит, своих забот хватает.
Заместитель командира части в телефонном разговоре с корр. ИА AmurMedia заверил, что документы, необходимые для получения страховки Вадимом Спириным, переданы в комиссариат по месту жительства.
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