Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
10Землетрясение на юго-западе Китая
11:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Суд поставил точку в деле о «неуставщине» в хабаровской воинской части

Пострадавший солдат добился справедливости, но не реабилитации — ставший в армии инвалидом, до сих пор ждет компенсации за ущерб здоровью.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 августа, AmurMedia.

Солдат-срочник, жестоко избивший своего сослуживца в воинской части в Хабаровске, получил 4,5 года колонии общего режима. Но для самого пострадавшего и его семьи куда важнее получить компенсацию за причиненный ущерб. Молодому парню нужны деньги для восстановления здоровья после службы в армии, рассказали корр. ИА AmurMedia родственники бывшего солдата.

Для окончательного вынесения приговор служителям Фемиды понадобилось несколько заседаний, поскольку обвиняемый подавал апелляцию. Но вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения. Помимо реального срока, суд обязал виновника выплатить покалеченному парню 400 тысяч рублей. Напомним, военнослужащий срочной службы Вадим Спирин был жестоко избит вечером 31 января на территории войсковой части 11666, известной как 17 Отдельная бригада РЭБ и дислоцирующейся в микрорайоне Красная Речка. В тяжелейшем состоянии, с внутрибрюшным кровотечением и большой кровопотерей солдат был доставлен в Окружной военный госпиталь 301, где и был экстренно прооперирован. Двадцатилетнему биробиджанцу сделали переливание крови и удалили селезенку. Он стал инвалидом за четыре месяца до дембеля.

Приговор вынесен, и, казалось бы, справедливость восторжествовала. Однако семья солдата, который вместе с воинским долгом отдал и свое здоровье, радости не испытывает.

— Горе коснулось не только нашей семьи, — поясняет Елена Симонова, родственница пострадавшего солдата. — Виновника по-своему тоже жалко: молодой парень из-за драки угодил в колонию, такое пятно на всю жизнь. По большому счету, за то, что случилось, должно ответить командование части, которое допустило неуставные отношения.

Отношения с военными у родных Вадима были напряженными все время, пока шло следствие и судебное разбирательство. Даже о том, что случилось с сыном, Валерия Спирина узнала лишь через несколько дней.

— Мне позвонили только днем 3 февраля и сказали буквально следующее «У нас для вас плохие известия о сыне», — вспоминает расстроенная Валерия Спирина. — Представляете, что я почувствовала в этот момент, когда сын в армии? Но потом начали успокаивать «Не переживайте. Сейчас уже все нормально, 31 января вашего сына прооперировали и удалили селезенку». Вот такой разговор был. Я от этих фраз просто в шок впала. Я в армию провожала здорового парня, а мне звонят, и обыденным тоном, запросто, сообщают, что моему сыну вырезали селезенку.

В госпиталь к покалеченному солдату родственников тоже не пускали, ссылаясь на карантин. По мнению Евгении Симоновой, тети Вадима, командование части с самого начала пыталось замять преступление, представив, что произошло не жестокое избиение, а просто-напросто бытовая драка. Если бы не настойчивость семьи Вадима Спирина, обращения в различные органы и СМИ, то до суда дело могло бы и не дойти. Не удивительно, что с вынесением приговора разборки с военными не закончились.

Мама избитого срочника из хабаровской в/ч: командиров к сыну пускают, а меня нет.

— Мы понимаем, что от виновного причитающуюся компенсацию мы будем получать по крохам и неизвестно сколько, — продолжает Евгения Симонова. — Министерство обороны также должно выплатить Вадиму определенную сумму за причиненный ущерб. Но командование части изо-всех сил оттягивает этот вопрос. Выплаты должна произвести страховая компания «СОГАЗ». Мы звонили в столичный офис, интересовались нашим делом. Страховщики ответили, что военные до сих пор не прислали все необходимые документы.

По признанию Евгении Симоновой, если раньше командир вч 11666 всегда отвечал на телефонные звонки родственников солдата, то после суда перестал выходить на связь.

— Когда мы звоним, то в ответ слышим «его нет», «мы передадим, что вы звонили» и тому подобное — продолжает Елена. — Ощущение такое, что военные мстят нам подобным образом за то, что мы предали дело огласки, не позволили умолчать. — Понятное дело, пока шло следствие, офицерам пришлось побегать из-за разных проверок. Теперь они решили заставить бегать нас за положенными деньгами?

Однако семья Спирина отступать не намерена. Бывший срочник и его мама уже написали заявление в военную прокуратуру, чтобы подстегнуть отцов-командиров выполнить свои обязательства. У Вадима Спирина есть еще младший брат. Мама, рано овдовев, воспитывала их одна. Вадим, окончив в Биробиджане строительный техникум охотно пошел в армию. Он планировал, что отслужит, устроится на работу и будет помогать матери поднимать младшего брата. Но случившаяся трагедия перечеркнула все планы.

— Вадим хотел после армии устроиться на службу в какое-либо из силовых ведомств, — вздыхает Елена. — Но сейчас его даже в охрану не взяли, потому что инвалидность и нет «военника». А у нас в Биробиджане вакансий и без того не много.

По словам Елены Симоновой, сейчас Вадим чувствует себя хорошо. Он учится жить в новых обстоятельствах: соблюдать строгую диету и ряд других ограничений. Сейчас парень заканчивает автошколу, скоро получит права и будет искать работу водителя. На своего обидчика он зла не держит, своих забот хватает.

Заместитель командира части в телефонном разговоре с корр. ИА AmurMedia заверил, что документы, необходимые для получения страховки Вадимом Спириным, переданы в комиссариат по месту жительства.

Вступайте в группу Криминальный Ха в Whatsapp.

Канал AmurMedia в Telegram! Быстрые и свежие новости!

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гендиректор фирмы в Хабаровске подозревается в присвоении более 15 млн рублей ТСЖ
Константин Асмолов: КНДР не клон Советского Союза
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь