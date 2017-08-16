В Перми пропал 13-летний велосипедист
Мальчика последний раз видели возле ТЦ «Шоколад» вечером 15 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Мальчика последний раз видели возле ТЦ «Шоколад» вечером 15 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.
В Перми разыскивают пропавшего 13-летнего Владимира Осокина. 15 августа школьник уехал кататься на велосипеде. В 21:30 он был возле ТЦ «Шоколад» и собирался ехать домой, но больше мальчика никто не видел.
Был одет: черные штаны, черные кроссовки,
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