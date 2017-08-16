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11:55 (мск), источник: Новости Перми

В Перми пропал 13-летний велосипедист

Мальчика последний раз видели возле ТЦ «Шоколад» вечером 15 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В Перми разыскивают пропавшего 13-летнего Владимира Осокина. 15 августа школьник уехал кататься на велосипеде. В 21:30 он был возле ТЦ «Шоколад» и собирался ехать домой, но больше мальчика никто не видел.

Был одет: черные штаны, черные кроссовки, черно-серая футболка, была с собой курточка темно-зеленого цвета, велосипед черно-белый.

Источник: Новости Перми



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Владимира, просьба сообщить по телефонам:89127889606, 89824835916, либо в полицию 02 (с сотового 102).

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