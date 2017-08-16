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15:58 (мск), источник: РИА Крым

Юный крымчанин получил пять лет колонии за «закладку» амфетамина

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Киевский районный суд Симферополя приговорил 18-летнего горожанина к 5 годам тюрьмы за незаконный сбыт наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что осужденный распространял наркотики на территории полуострова, используя систему “закладок”. Всего в тайниках и у него по месту жительства было обнаружено и изъято 120 свертков с амфетамином», — уточнили в ведомстве.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда он должен заплатить 100 тыс рублей штрафа.

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