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12:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе стали известны причины побега подростков из центра социальной помощи и их дальнейшая судьба

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе десять дней назад из Республиканского центра социальной помощи семьям и детям сбежали два подростка. Полиция объявила их в розыск. Агентство «Башинформ» обратилось в центр за комментарием по поводу данного инцидента.

Выяснилось, что 16-летнего подростка уже нашли и доставили в госучреждение. Всё это время он гулял по городу. Второй сбежавший — 13-летний мальчик — выходит на связь «ВКонтакте», но не сообщает, где находится.

«16-летний подросток находился под опекой. До 9 класса опекун — его родная тётя — пыталась с ним справиться, но мальчик имеет склонность к бродяжничеству — постоянно убегал. Из-за того, что женщина не смогла с ним справиться, она отказалась от опеки. В этом году он поступил к нам в центр. Сбежал впервые», — рассказала заведующая отделением социально-правовой помощи Светлана Ахмедчина.

Что касается 13-летнего подростка, то у него также есть проблемы с уходами.

«Сейчас решается его судьба. Он постоянно убегал из дома, был предоставлен сам себе. У мальчика есть мать, но она ребенком не занимается. Решается вопрос об установлении её статуса. Мальчик поступил к нам в центр после того, как десять дней ночевал в подъезде. Об этом жильцы дома в сельском районе сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов привезли его к нам, так как мать дома не нашли», — сообщила сотрудник центра и добавила, что ребенок талантливый — хорошо рисует. В учреждении даже проводили персональную выставку его работ.

Администрация центра, где находятся 45 воспитанников из неблагополучных семей и дети, оставшиеся без попечения, также активно занимается поисками подростков — ищет информацию в соцсетях, держит связь с родными и знакомыми.

«У нас нет решеток. Дети гуляют во дворе. Мы даже не предполагали, что они могут сбежать. Для нас это чрезвычайное происшествие, — пояснила директор центра Илюса Идрисова. — В центре мы проводим большую профилактическую работу, в том числе по уходам из дома. Ежедневно проводятся культурно-образовательные мероприятия. Специалисты оказывают детям психологическую помощь».

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