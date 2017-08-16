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12:23 (мск), источник: РИАМО

Самолет экстренно сел в «Шереметьеве» из‑за пьяного пассажира

РИАМО — 16 авг. Ночью в среду в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет китайской авиакомпании, на борту которого находился пьяный пассажир, сообщает в среду «Интерфакс».

«Минувшей ночью командир “Боинга” китайской авиакомпании, направлявшегося из Франкфурта в Пекин, запросил незапланированную посадку, поскольку один из пассажиров — гражданин Китая — переборщил с алкоголем и стал наносить себе увечья», — уточняется в сообщении.

Пассажир разбил бортовую посуду и порезал себе руку. После экстренной посадки в Шереметьево на борт поднялись полицейские и медики, оказавшие гражданину Китая первую помощь.

Авиаперевозчик отказался везти пьяного пассажира к месту назначения до разбирательства. Гражданина Китая вместе с семьей сняли с рейса.

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