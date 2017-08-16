Самолет экстренно сел в «Шереметьеве» из‑за пьяного пассажира
РИАМО — 16 авг. Ночью в среду в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет китайской авиакомпании, на борту которого находился пьяный пассажир, сообщает в среду «Интерфакс».
РИАМО — 16 авг. Ночью в среду в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет китайской авиакомпании, на борту которого находился пьяный пассажир, сообщает в среду «Интерфакс».
«Минувшей ночью командир “Боинга” китайской авиакомпании, направлявшегося из Франкфурта в Пекин, запросил незапланированную посадку, поскольку один из пассажиров — гражданин Китая — переборщил с алкоголем и стал наносить себе увечья», — уточняется в сообщении.
Авиаперевозчик отказался везти пьяного пассажира к месту назначения до разбирательства. Гражданина Китая вместе с семьей сняли с рейса.