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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Второго избитого котенка нашли под Самарой, где дети убили кота

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Второго избитого котенка нашли в Кинеле Самарской области недалеко от того места, где дети в прямом эфире убили кота, ему была оказана ветеринарная помощь, сообщил РИА Новости местный житель Виталий Синельников, приютивший животное.

Накануне в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.

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Как рассказал Синельников, во вторник он узнал, что местные жители собрались у дома издевавшихся над котенком девочек и требуют от их родителей наказать детей. По его словам, прибыв на место он увидел у дома около 10 подростков и полицию. Недалеко от того места, откуда девочки вели трансляцию, был обнаружен избитый котенок.

«В том месте, где девочки записывали свои издевательства над котом, был обнаружен еще один избитый котенок. Я забрал его к себе и отвез ветеринару… Он получил различные ушибы, в том числе головы, было предположение, что у него сломана лапа, но оно не подтвердилось», — рассказал Синельников. По его словам, кот уже пошел на поправку: вчера он не вставал и не ел, но сегодня уже ходит, пьет и ест.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту сообщений об издевательствах несовершеннолетних над животным в Самарской области и оценить работу должностных лиц, которые контролируют условия жизни и воспитания детей.

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