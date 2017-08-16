Второго избитого котенка нашли под Самарой, где дети убили кота

Накануне в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.
Как рассказал Синельников, во вторник он узнал, что местные жители собрались у дома издевавшихся над котенком девочек и требуют от их родителей наказать детей. По его словам, прибыв на место он увидел у дома около 10 подростков и полицию. Недалеко от того места, откуда девочки вели трансляцию, был обнаружен избитый котенок.
«В том месте, где девочки записывали свои издевательства над котом, был обнаружен еще один избитый котенок. Я забрал его к себе и отвез ветеринару… Он получил различные ушибы, в том числе головы, было предположение, что у него сломана лапа, но оно не подтвердилось», — рассказал Синельников. По его словам, кот уже пошел на поправку: вчера он не вставал и не ел, но сегодня уже ходит, пьет и ест.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту сообщений об издевательствах несовершеннолетних над животным в Самарской области и оценить работу должностных лиц, которые контролируют условия жизни и воспитания детей.