Второго избитого котенка нашли под Самарой, где дети убили кота

Накануне в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.

<div id="vk_post_-59721487_547503"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-59721487_547503", -59721487, 547503, '2Jo03xNeVH7XhYrNMEFkOmLIrA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал Синельников, во вторник он узнал, что местные жители собрались у дома издевавшихся над котенком девочек и требуют от их родителей наказать детей. По его словам, прибыв на место он увидел у дома около 10 подростков и полицию. Недалеко от того места, откуда девочки вели трансляцию, был обнаружен избитый котенок.

«В том месте, где девочки записывали свои издевательства над котом, был обнаружен еще один избитый котенок. Я забрал его к себе и отвез ветеринару… Он получил различные ушибы, в том числе головы, было предположение, что у него сломана лапа, но оно не подтвердилось», — рассказал Синельников. По его словам, кот уже пошел на поправку: вчера он не вставал и не ел, но сегодня уже ходит, пьет и ест.