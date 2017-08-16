На Кубани около четырех тысяч жителей остались без воды из-за аварии

Как отмечает ведомство, информация о повреждении водопровода диаметром 200 мм в станице Вышестеблиевской Темрюкского района и прекращении подачи воды потребителям всего населенного пункта поступила дежурным в среду около 10.40 мск.

«К работам привлечена 1 бригада РЭУ филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Юг-водоканал» в количестве 6 человек, 4 единицы техники. Подвоз воды при необходимости осуществляется по заявкам через администрацию сельского поселения и ДС Филиала ТГВ ООО «Югводоканал», — говорится в сообщении.