На Кубани около четырех тысяч жителей остались без воды из-за аварии
КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Повреждение водопровода в станице Вышестеблиевской, которая насчитывает около 3,8 тысячи жителей, привело к прекращению подачи воды, сообщает
КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Повреждение водопровода в станице Вышестеблиевской, которая насчитывает около 3,8 тысячи жителей, привело к прекращению подачи воды, сообщает
Как отмечает ведомство, информация о повреждении водопровода диаметром 200 мм в станице Вышестеблиевской Темрюкского района и прекращении подачи воды потребителям всего населенного пункта поступила дежурным в среду около 10.40 мск.
«К работам привлечена 1 бригада РЭУ филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Юг-водоканал» в количестве 6 человек, 4 единицы техники. Подвоз воды при необходимости осуществляется по заявкам через администрацию сельского поселения и ДС Филиала ТГВ ООО «Югводоканал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановительные работы планируется окончить в среду к 17.00 мск.