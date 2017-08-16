Опубликованы фото иномарки, приземлившейся на крышу в микрорайоне ВАИ в Воронеже

Сообщение о случившемся поступило в службу спасения в 6 часов 11 минут. Очевидцы рассказали, что возле дома № 2 по улице Красный Октябрь произошло дорожно-транспортное происшествие — по каким-то причинам иномарка перевернулась и приземлилась на крышу. Как видно на фото с места события, рядом с местом происшествия собралась целая толпа людей.

Воронежцы сообщили в службу спасения, что в результате опрокидывания автомобиля пострадал человек. Однако позже выяснилось, что в аварии травмы чудом никто не получил. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. В ликвидации последствий аварии участвовали сотрудники пожарно-спасательной части № 4, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.