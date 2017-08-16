Опубликованы фото иномарки, приземлившейся на крышу в микрорайоне ВАИ в Воронеже
В паблике «Типичный Воронеж» появились фотографии иномарки, приземлившейся на крышу в микрорайоне ВАИ. По данным спасателей ДТП произошло на улице Красный Октябрь.
В паблике «Типичный Воронеж» появились фотографии иномарки, приземлившейся на крышу в микрорайоне ВАИ. По данным спасателей ДТП произошло на улице Красный Октябрь.
Сообщение о случившемся поступило в службу спасения в 6 часов 11 минут. Очевидцы рассказали, что возле дома № 2 по улице Красный Октябрь произошло
Воронежцы сообщили в службу спасения, что в результате опрокидывания автомобиля пострадал человек. Однако позже выяснилось, что в аварии травмы чудом никто не получил. Об этом сообщили в