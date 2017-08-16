Во Вранче произошло новое землетрясение

Согласно данным Института физики земли Румынии, толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован в уезде Бузэу в 11.11. Его очаг залегал на глубине 113,8 километра.

С начала месяца в румынских горах Вранча произошли уже 18 подземных толчков. Самые сильные толчки в этом месяце зарегистрированы 1, 2 и 8 августа. Их магнитуда равнялась 4,6; 4,9 и 4,3 соответственно.