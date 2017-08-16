Уголовное дело завели на минчанина за убийство котенка

Мужчина у подъезда дома на ул. Руссиянова взял маленького котенка и несколько раз ударил головой о стену.

«От полученных травм животное скончалось на месте. Котенка он бил в присутствии прохожих. Очевидцы происшествия незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы. Кроме того, один из свидетелей инцидента снял на камеру мобильного телефона внешность нарушителя, — сказала Юлия Гончарова. — Личность мужчины, который убил животное, была установлена. Им оказался 56-летний житель Минска. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его действия квалифицированы следствием по ч.1 ст.339/1 (жестокое обращение с животным) УК Беларуси».

Санкция этой части статьи может грозить общественными работами или штрафом, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом.

Рассказывая о мотиве преступления, минчанин отметил, что котенок вызывал раздражение, поскольку некоторое время проживал у женщины, с ней мужчина распивал спиртное непосредственно перед инцидентом.

Следователями допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъята видеозапись с места событий. К материалам уголовного дела приобщено в качестве доказательства заключение о результатах вскрытия тела животного, которое подтверждает, что смерть котенка наступила от причиненных мужчиной телесных повреждений. В отношении подозреваемого назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая проводится экспертами управления Госкомитета судебных экспертиз по городу Минску. Ее результаты будут приобщены к делу.