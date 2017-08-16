Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Блюдо, которое ни в коем случае не стоит подавать под водку
Как продавцы мяса обманывают покупателей
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Субмарина РФ в подводных дуэлях не оставила шансов «врагу» - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
13:06 (мск), источник: БЕЛТА

Уголовное дело завели на минчанина за убийство котенка

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с котенком, повлекшем его гибель. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Мужчина у подъезда дома на ул. Руссиянова взял маленького котенка и несколько раз ударил головой о стену.

«От полученных травм животное скончалось на месте. Котенка он бил в присутствии прохожих. Очевидцы происшествия незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы. Кроме того, один из свидетелей инцидента снял на камеру мобильного телефона внешность нарушителя, — сказала Юлия Гончарова. — Личность мужчины, который убил животное, была установлена. Им оказался 56-летний житель Минска. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его действия квалифицированы следствием по ч.1 ст.339/1 (жестокое обращение с животным) УК Беларуси».

Санкция этой части статьи может грозить общественными работами или штрафом, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом.

Рассказывая о мотиве преступления, минчанин отметил, что котенок вызывал раздражение, поскольку некоторое время проживал у женщины, с ней мужчина распивал спиртное непосредственно перед инцидентом.

Следователями допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъята видеозапись с места событий. К материалам уголовного дела приобщено в качестве доказательства заключение о результатах вскрытия тела животного, которое подтверждает, что смерть котенка наступила от причиненных мужчиной телесных повреждений. В отношении подозреваемого назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая проводится экспертами управления Госкомитета судебных экспертиз по городу Минску. Ее результаты будут приобщены к делу.

Следственный комитет обращает внимание на то, что за жестокое обращение с животным в Беларуси предусмотрена ответственность в соответствии с уголовным законодательством.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 О жизни в космосе и на земле - Лукашенко встретился с космонавтом Новицким
Уголовное дело завели на минчанина за убийство котенка
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь