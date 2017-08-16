В Германию попали более 28 миллионов куриных яиц с инсектицидом

Источник: Publika.md

Как отмечает издание, эта цифра значительно превышает данные о якобы 10,7 миллионах яиц по всей Германии, ранее озвученные федеральными властями.

«Министерство сельского хозяйства в Ганновере сообщило нашей редакции, что только в Нижнюю Саксонию были доставлены 28107905 яиц, которые, возможно, содержали инсектицид. Об этом свидетельствует анализ данных европейской системы экстренного оповещения», — пишет газета.

В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако, по европейским нормам, применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено, пишут РИА Новости.

«Отзыв всех этих партий товара успешно завершен», — сообщило министерство сельского хозяйства Нижней Саксонии после проведения анализа на основе данных европейской системы экстренного оповещения.

Газета утверждает, что около 17 миллионов яиц с фипронилом были вывезены из Нижней Саксонии в другие регионы. Сюда вошли яйца как из Нидерландов, так и с четырех птицеферм в Нижней Саксонии, где также был обнаружен инсектицид.