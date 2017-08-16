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13:03 (мск), источник: СуперОмск

Четверо новосибирцев в Омске зарабатывали на азартных играх

СУСК России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении троих граждан, обвиняемых в организации подпольного игорного бизнеса.

Силовики уверены, что полтора года новосибирцы получали незаконный доход от организации казино.

«С ноября 2014-го по март 2016 года четверо жителей Новосибирской области незаконно организовали и проводили азартные игры в двух игорных заведениях ООО “Формула Лото 3”, расположенных на улицах Дианова и 70 Лет Октября в городе Омске», — сообщает пресс-служба СУСК России по Омской области.

Известно, что к бизнесу имели отношение четверо новосибирцев, однако одному удалось скрыться — он объявлен в розыск. Всего же доход группировки составил свыше 11 миллионов рублей.

Количество томов уголовного дела перевалило за 4 десятка, а участникам банды грозит по 6 лет колонии.

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