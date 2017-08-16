Четверо новосибирцев в Омске зарабатывали на азартных играх
СУСК России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении троих граждан, обвиняемых в организации подпольного игорного бизнеса.
СУСК России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении троих граждан, обвиняемых в организации подпольного игорного бизнеса.
Силовики уверены, что полтора года новосибирцы получали незаконный доход от организации казино.
«С ноября 2014-го по март 2016 года четверо жителей Новосибирской области незаконно организовали и проводили азартные игры в двух игорных заведениях ООО “Формула Лото 3”, расположенных на улицах Дианова и 70 Лет Октября в городе Омске», — сообщает
Известно, что к бизнесу имели отношение четверо новосибирцев, однако одному удалось скрыться — он объявлен в розыск. Всего же доход группировки составил свыше 11 миллионов рублей.
Количество томов уголовного дела перевалило за 4 десятка, а участникам банды грозит по 6 лет колонии.