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13:03 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии бывшие квартиросъемщики обокрали жилье хозяйки

Преступление произошло в городе Октябрьском. В местный отдел полиции от 31-летней женщины поступило заявление о квартирной краже.

Потерпевшая рассказала, что в ее квартиру на первом этаже проникли неизвестные и украли телевизор и обогреватель.

Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленники проникли через окно. Ими оказались мужчина и женщина, которым заявительница раньше сдавала квартиру посуточно. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых с поличным в ломбарде и вернули вещи владелице, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Следственным отделом Отдела МВД России по городу Октябрьскому возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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