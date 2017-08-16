В Башкирии бывшие квартиросъемщики обокрали жилье хозяйки
Преступление произошло в городе Октябрьском. В местный отдел полиции от 31-летней женщины поступило заявление о квартирной краже.
Преступление произошло в городе Октябрьском. В местный отдел полиции от 31-летней женщины поступило заявление о квартирной краже.
Потерпевшая рассказала, что в ее квартиру на первом этаже проникли неизвестные и украли телевизор и обогреватель.
Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленники проникли через окно. Ими оказались мужчина и женщина, которым заявительница раньше сдавала квартиру посуточно. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых с поличным в ломбарде и вернули вещи владелице, сообщает
Следственным отделом Отдела МВД России по городу Октябрьскому возбуждено уголовное дело по статье «Кража».