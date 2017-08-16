На Зеленодольском заводе им. Горького погиб рабочий
Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего, сообщает
Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего, сообщает
Несчастный случай произошел 15 августа в цехе ОАО «Завод им. Горького».
По предварительным данным, во время работы на расточном станке 45-летний мужчина, нарушив технику безопасности, начал проводить манипуляции с деталью, не выключив станок. В результате его затянуло в рабочий механизм. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.