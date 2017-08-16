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16:19 (мск), источник: АиФ Казань

На Зеленодольском заводе им. Горького погиб рабочий

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Источник: Аргументы и факты

Несчастный случай произошел 15 августа в цехе ОАО «Завод им. Горького».

По предварительным данным, во время работы на расточном станке 45-летний мужчина, нарушив технику безопасности, начал проводить манипуляции с деталью, не выключив станок. В результате его затянуло в рабочий механизм. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

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