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14:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели установили максимальный класс пожароопасности в 4 районах Воронежской области

Высокую степень пожарной опасности объявили в 13 районах.

Источник: РИА "Воронеж"

Чрезвычайную степень пожарной опасности (V класс) ввели на территории Борисоглебска и в четырех муниципальных районах Воронежской области: Грибановском, Терновском, Новохоперском и Поворинском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду, 16 августа. При пятом, максимальном, классе пожароопасности пожар может возникнуть от любого источника огня и повышенных температур.

Высокую степень пожарной опасности (IV класс) ввели в 13 муниципальных районах: Павловском, Подгоренском, Ольховатском, Бутурлиновском, Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском, Петропаловском, Таловском, Лискинском, Острогожском, Каменском. На остальной территории области наблюдается средняя степень пожарной опасности (III класс).

Класс пожарной опасности определяет возможность возникновения природных пожаров в зависимости от погодных условий и наличия влаги в условиях текущей местности. Вычисляется как сумма произведений температуры воздуха на разность между значением этой температуры и точкой росы каждого дня за число дней после последнего дождя. Всего утверждено пять классов: пятый является самым высоким и означает чрезвычайную опасность.

Сотрудники МЧС зафиксировали более 1 тыс. ландшафтных пожаров в Воронежской области с начала 2017 года. Общая площадь горения составила 133 га, что в 2,4 раза больше, чем в 2016 году.

В Воронежской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. Спасатели запретили въезд в хвойные леса не по дорогам общего пользования, костры в лесах, садах и на огородах. Законно в леса могут въезжать только машины пожарных частей, полиции, «скорой помощи» и аварийно-спасательных служб.

Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафа вырастет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. В период действия особого противопожарного режима спасатели патрулируют места отдыха у лесов и парков.

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