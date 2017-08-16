Спасатели установили максимальный класс пожароопасности в 4 районах Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Чрезвычайную степень пожарной опасности (V класс) ввели на территории Борисоглебска и в четырех муниципальных районах Воронежской области: Грибановском, Терновском, Новохоперском и Поворинском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду, 16 августа. При пятом, максимальном, классе пожароопасности пожар может возникнуть от любого источника огня и повышенных температур.

Высокую степень пожарной опасности (IV класс) ввели в 13 муниципальных районах: Павловском, Подгоренском, Ольховатском, Бутурлиновском, Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском, Петропаловском, Таловском, Лискинском, Острогожском, Каменском. На остальной территории области наблюдается средняя степень пожарной опасности (III класс).

Класс пожарной опасности определяет возможность возникновения природных пожаров в зависимости от погодных условий и наличия влаги в условиях текущей местности. Вычисляется как сумма произведений температуры воздуха на разность между значением этой температуры и точкой росы каждого дня за число дней после последнего дождя. Всего утверждено пять классов: пятый является самым высоким и означает чрезвычайную опасность.

Сотрудники МЧС зафиксировали более 1 тыс. ландшафтных пожаров в Воронежской области с начала 2017 года. Общая площадь горения составила 133 га, что в 2,4 раза больше, чем в 2016 году.

В Воронежской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. Спасатели запретили въезд в хвойные леса не по дорогам общего пользования, костры в лесах, садах и на огородах. Законно в леса могут въезжать только машины пожарных частей, полиции, «скорой помощи» и аварийно-спасательных служб.