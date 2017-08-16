В Тольятти задержан подозреваемый в нападении на пенсионерку на ул. Голосова

Напомним, ночью 10 августа в полицию поступило сообщение от 59-летней жительницы Тольятти, заявившей, что злоумышленник в подъезде дома, применив насилие, похитил у нее сумку, в которой находились банковские карты, документы, сотовый телефон и деньги.

Камера в подъезде запечатлела как злоумышленник схватил у женщины, которая в тот момент вызвала лифт, сумку и протащил ее по лестничной площадке. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Благодаря кропотливой работе личность предполагаемого преступника и его местонахождение в кратчайшие сроки были установлены полицейскими. Накануне в результате оперативных мероприятий злоумышленника на улице задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Тольятти. При досмотре в присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у него документы и сотовый телефон, принадлежащие потерпевшей.