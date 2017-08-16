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13:18 (мск), источник: VN.ru

Сосед покарал обитателей таунхауса за завершение пикника

Присоединившийся к поеданию шашлыков нетрезвый сосед оскорбился, когда хозяева решили завершить пикник, и расстрелял их из ружья «Сайга». Уголовное дело передано в суд, сообщает Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Как установило следствие, 29 апреля семь молодых мужчин жарили шашлык во дворе таунхауса на двух собственников, расположенного в поселке Озерный Новосибирского района. Подчеркивается, что отдыхали они спокойно и порядок не нарушали.

Ближе к 23 часам к отдыхающим присоединился нетрезвый 32-летний арендосъемщик второй половины дома. Несмотря на состояние гостя, мужчины проявили гостеприимство и разрешили ему остаться. Однако уже через час они решили завершить пикник и попросили соседа уйти.

Расценив просьбу как неуважение к себе, обвиняемый решил отомстить молодым людям. Он сходил к себе домой, взял незарегистрированное четырехзарядное ружье «Сайга» и вернулся обратно. В это время компания отдыхающих находилась рядом с автодорогой, так как двое из них уезжали на такси.

Подойдя на расстояние 10 метров, обидчивый сосед открыл прицельный огонь. Из четырех патронов цели достигли три, ранив 29-летнего, 30-летнего и 37-летнего мужчин. После стрельбы обвиняемый вернулся к себе домой, а пострадавшие вызвали полицию и скорую помощь.

На время расследования подозреваемого поместили под стражу, хотя вину он так и не признал. «Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя поселка Озерный Новосибирского района Новосибирской области в совершении им покушения на убийство трех лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30, п.п. “а”, “е”, “и” ч.2 ст. 105 УК РФ)», — сообщил 16 августа официальный представитель Следственного управления СК РФ по НСО Алексей Максименко. Уголовное дело будет направлено в суд.

Обычные посиделки с участием нетрезвых гостей нередко заканчиваются трагически. В июле в Здвинском районе во время застолья 51-летний мужчина не перенес отказа 26-летней девушки, матери четырех детей, и зарезал ее ножом. После этого отвергнутый кавалер сам вызвал полицию.

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