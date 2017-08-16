В Омске задержали женщину на забитом коноплей автомобиле

Вечером в среду, 15 августа, росгвардейцы заметили на перекрестке улиц 20-я Линия и 10 лет Октября автомобиль «Ниссан», через стекла которого в салоне просматривалось большое количество растения, внешне похожего на коноплю. Когда сотрудники остановили машину, то увидели, что она действительно битком забита коноплей. Женщина уверяла, что этой травой собирается кормить своих птиц.