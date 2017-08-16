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13:10 (мск), источник: СуперОмск

В Омске задержали женщину на забитом коноплей автомобиле

48-летняя женщина даже не пыталась скрыть, что она везет — листья растения было хорошо видно через стекла машины.

Вечером в среду, 15 августа, росгвардейцы заметили на перекрестке улиц 20-я Линия и 10 лет Октября автомобиль «Ниссан», через стекла которого в салоне просматривалось большое количество растения, внешне похожего на коноплю. Когда сотрудники остановили машину, то увидели, что она действительно битком забита коноплей. Женщина уверяла, что этой травой собирается кормить своих птиц.

Омичку задержали и передали для дальнейшего разбирательства полицейским, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Для того чтобы упаковать всю траву из салона авто, понадобилось пять крупногабаритных полиэтиленовых мешков. Растения отправлены на экспертизу. Проводится проверка.

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