Пенсионерка задавила пешехода на трассе‍ под Новосибирском

60-летняя женщина ехала по трассе. На 20-м километре она не заметила пешехода, который шел по краю проезжей части. Пенсионерка сбила 21-летнего молодого человека. От полученных травм парень скончался на месте.

По словам пенсионерки, она не заметила молодого человека, поскольку было темно. Он появился неожиданно. После столкновения женщина сразу остановилась, начала звонить в «скорую» и ГИБДД. По данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.