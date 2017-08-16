Следователи продолжают выяснять причины смерти подростка в лагере «Заря»
Причину смерти шестнадцатилетнего Леонида Манакова продолжают выяснять следователи.
Причину смерти шестнадцатилетнего Леонида Манакова продолжают выяснять следователи.
Юноша скончался во время церемонии открытия загородного лагеря «Заря» под Асбестом.
Родители мальчика благодарят тех, кто поддержал их в трудную минуту.
«Для нас, конечно, тяжелое время наступило. Хотелось бы выразить огромную благодарность тем людям, которые помогли нам в эту трудную минуту, оказали нам моральную и материальную поддержку», — сказал отец погибшего Эльдар Вахиев.
Трагедия в детском лагере случилась 8 августа. На ринге с показательными боями выступали лучшие
Очевидцы рассказывают, что во время спарринга мальчик неожиданно упал. Его пытались реанимировать врачи, но безрезультатно.
По словам родителей мальчика, Леонид занимался кикбоксингом больше восьми лет, регулярно выступал на соревнованиях и на здоровье не жаловался.