Следователи продолжают выяснять причины смерти подростка в лагере «Заря»

Юноша скончался во время церемонии открытия загородного лагеря «Заря» под Асбестом.

Родители мальчика благодарят тех, кто поддержал их в трудную минуту.

«Для нас, конечно, тяжелое время наступило. Хотелось бы выразить огромную благодарность тем людям, которые помогли нам в эту трудную минуту, оказали нам моральную и материальную поддержку», — сказал отец погибшего Эльдар Вахиев.

Трагедия в детском лагере случилась 8 августа. На ринге с показательными боями выступали лучшие спортсмены-кикбоксеры. В их числе был и Леонид Манаков.

Очевидцы рассказывают, что во время спарринга мальчик неожиданно упал. Его пытались реанимировать врачи, но безрезультатно.