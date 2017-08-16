Трое неизвестных напали на сотрудника дипмиссии в Кишинёве из-за места на парковке

Источник: Publika.md

По данным следствия, инцидент произошел на одной из заправочных станций, расположенных на Ботанике, после полуночи. Трое мужчин напали на иностранца из-за места на парковке, затем сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре личности подозреваемых были установлены. Это — уроженцы Хынчештского, Штефанводского района и Кишинева. Их задержали на 72 часа.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 15 тысяч до 27 тысяч леев, либо до пяти лет тюрьмы.