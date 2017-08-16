Трое неизвестных напали на сотрудника дипмиссии в Кишинёве из-за места на парковке
Сотрудник дипломатической миссии в Кишинёве подвергся нападению со стороны трёх молодых людей.
Сотрудник дипломатической миссии в Кишинёве подвергся нападению со стороны трёх молодых людей.
По данным следствия, инцидент произошел на одной из заправочных станций, расположенных на Ботанике, после полуночи. Трое мужчин напали на иностранца
Вскоре личности подозреваемых были установлены. Это — уроженцы Хынчештского, Штефанводского района и Кишинева. Их задержали на 72 часа.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 15 тысяч до 27 тысяч леев, либо до пяти лет тюрьмы.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.