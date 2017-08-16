Медведь напал на угостившего его сгущенкой иркутянина
В Шелеховском районе Иркутской области 42-летний посетитель одного из придорожных кафе решил покормить медведя, содержащегося в клетке около заведения, и в итоге попал на операционный стол.
В Шелеховском районе Иркутской области 42-летний посетитель одного из придорожных кафе решил покормить медведя, содержащегося в клетке около заведения, и в итоге попал на операционный стол.
Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Как пояснили очевидцы, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, решил покормить зверя сгущенкой.
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Сотрудники кафе оперативно вызвали скорую помощь. В больницу мужчина попал с травматической ампутацией правой руки.