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14:19 (мск), источник: "Российская газета"

Медведь напал на угостившего его сгущенкой иркутянина

В Шелеховском районе Иркутской области 42-летний посетитель одного из придорожных кафе решил покормить медведя, содержащегося в клетке около заведения, и в итоге попал на операционный стол.

Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Как пояснили очевидцы, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, решил покормить зверя сгущенкой.

В какой-то момент местный житель оказался в опасной близости к медведю. Испугавшись, зверь напал на иркутянина.

Сотрудники кафе оперативно вызвали скорую помощь. В больницу мужчина попал с травматической ампутацией правой руки.

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