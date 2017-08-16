Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Субмарина РФ в подводных дуэлях не оставила шансов «врагу» - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
13:57 (мск), источник: УралПолит.ру

Предъявлено обвинение третьему фигуранту дела «Бухты Квинс»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники следственных органов Свердловской области предъявили 49-летнему местному жителю окончательное обвинение, в мошенничестве при строительстве ЖСК «Бухта Квинс».

По данным следствия, с декабря 2010 по декабрь 2012 года мужчина совместно с двумя подельниками совершил хищение средств путем злоупотребления доверием пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс», сообщили УралПолит.Ru в СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемые знали, что определенные строительные работы на объекте уже были выполнены частной компанией, благодаря чему дополнительные затраты не требовались. Тем не менее, часть денег пайщиков по подложным основаниям была переведена на счета юридических лиц, фактически не выполнявших никаких работ на данном объекте строительства, после чего обналичена. Как установлено в ходе следствия, от указанных преступных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Отмечается, что обвинение в мошенничестве предъявлено не в связи с приостановкой строительства «Бухты Квинс», а именно из-за хищения средств пайщиков под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных.

Накануне аналогичное обвинение было предъявлено 45-летней местной жительнице. В ближайшее время следователями будет предъявлено соответствующее обвинение еще одному лицу, совместно с которым действовали обвиняемые.

Имя фигурантов уголовного дела не уточняется. Но, по всей видимости, речь идет о экс-замминистра экономики Свердловской области Михаиле Шилиманове, а также о барде Александре Новикове и предпринимательнице Ларисе Ассоновой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Суд вернул в прокуратуру дело камышловского застройщика, оставившего горожан без квартир
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь