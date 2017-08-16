Житель Челябинской области ответил за оторванные погоны инспектора ДПС

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, двигаясь по Грязнушенскому на «жигулях», один из местных жителей не пожелал остановиться по требованию инспектора ДПС. Хотя ехал в темноте с выключенными фарами, создавая угрозу пешеходам и другим водителям. Когда мужчину всё же остановили, документов при нем не оказалось, а сам он попытался убежать от полицейских.