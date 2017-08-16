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14:16 (мск), источник: Uralpress.ru

Житель Челябинской области ответил за оторванные погоны инспектора ДПС

Житель поселка Грязнушенский Кизильского района (Челябинская область) выслушал приговор за нападение на сотрудника ГИБДД. 34-летний мужчина, прилюдно материвший стража порядка и срывавший с него погоны, отделался годом условно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, двигаясь по Грязнушенскому на «жигулях», один из местных жителей не пожелал остановиться по требованию инспектора ДПС. Хотя ехал в темноте с выключенными фарами, создавая угрозу пешеходам и другим водителям. Когда мужчину всё же остановили, документов при нем не оказалось, а сам он попытался убежать от полицейских.

Пьяный пассажир авто зашел еще дальше и стал терроризировать одного из ДПС-ников: отрывал погоны, пытаясь испортить мундир, толкал и «поливал» нецензурной бранью. За нападение на сотрудника при исполнении было возбуждено уголовное дело.

Вину подсудимый признал. Суд назначил ему один год лишения свободы условно.

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