Сельчанин убил женщину и выбросил тело в поле в СКО
АСТАНА, 16 авг — Sputnik. В
АСТАНА, 16 авг — Sputnik. В
По данным
«Исчезновение сельчанки заметил местный участковый инспектор полиции. Он и стал бить тревогу, начав розыск без вести пропавшей, которая состояла на учете как злоупотребляющая алкоголем. Спустя несколько дней ее труп был обнаружен в поле недалеко от села», — проинформировали в ДВД.
Для раскрытия этого преступления был проведен комплекс
«Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, 27-летний сельчанин на своей машине вместе с женщиной выехали из села. По результатам проведенных следственных действий и экспертиз полицейские установили его причастность к исчезновению женщины, в ходе осмотра которой были обнаружены телесные повреждения. В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства преступления», — рассказал начальник Мамлютского РОВД майор полиции Серик Альжанов.
По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый арестован.