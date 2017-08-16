Сельчанин убил женщину и выбросил тело в поле в СКО

По данным пресс-службы, в селе Воскресеновка Мамлютского района оперативники в течение суток установили подозреваемого в убийстве 50-летней женщины.

«Исчезновение сельчанки заметил местный участковый инспектор полиции. Он и стал бить тревогу, начав розыск без вести пропавшей, которая состояла на учете как злоупотребляющая алкоголем. Спустя несколько дней ее труп был обнаружен в поле недалеко от села», — проинформировали в ДВД.

Для раскрытия этого преступления был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, позволивших выйти на след подозреваемого. Были опрошены местные жители, проверены все автомашины, въезжавшие и выезжающие из села. Восстановить картину произошедшего помогли и камеры видеонаблюдения.

«Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, 27-летний сельчанин на своей машине вместе с женщиной выехали из села. По результатам проведенных следственных действий и экспертиз полицейские установили его причастность к исчезновению женщины, в ходе осмотра которой были обнаружены телесные повреждения. В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства преступления», — рассказал начальник Мамлютского РОВД майор полиции Серик Альжанов.