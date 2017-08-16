Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Депутат о роддоме, где погибли 30 детей: пытаются замять ситуацию
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Откровенное фото: 50-летняя Хайек предстала в бикини
Ислямов пригрозил силой вернуть Крым Украине — СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Вслед за Малаховым: Тимур Кизяков покидает Первый канал
Сын Собчак оттянул ей купальник и сказал слово
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11Мрамор Микеланджело
14:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Шилиманову предъявлено обвинение по делу о «Бухте Квинс»

Вслед за Ларисой Ассоновой.

49-летнему Михаилу Шилиманову 16 августа 2017 года предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, напарник барда Новикова, действуя в сговоре с 2 другими лицами, похитил около 50 миллионов рублей, направленных пайщиками жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» на строительство дома.

Миллионы пропали после того, как были перечислены на счета ряда юридических лиц под предлогом оплаты строительных работ. Фактически работы уже были проведены.

Аналогичное обвинение 15 августа 2017 года следователи предъявили Ларисе Ассоновой. Вероятно, теперь окончательное обвинение по делу о «Бухте Квинс» будет предъявлено барду Александру Новикову.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пайщикам "Бухты Квинс" пообещали квартиры к Новому году
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США
Переводчик дважды не спросил у Джорджа Мартина про Путина
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома» 15 августа новостные издания сообщили о прекращении сотрудничества «Первого канала» с авторами и ведущими одной из старейших программ российского телевидения. Разбираемся, что произошло
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Мама Ксении Собчак конфликтует с Максимом Виторганом из-за внука Людмила Нарусова поет внуку колыбельные и укачивает на руках, а папа 9-месячного Платона – против таких нежностей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь