Шилиманову предъявлено обвинение по делу о «Бухте Квинс»

49-летнему Михаилу Шилиманову 16 августа 2017 года предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, напарник барда Новикова, действуя в сговоре с 2 другими лицами, похитил около 50 миллионов рублей, направленных пайщиками жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» на строительство дома.

Миллионы пропали после того, как были перечислены на счета ряда юридических лиц под предлогом оплаты строительных работ. Фактически работы уже были проведены.