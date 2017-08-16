В Калининграде полиция изъяла почти 400 немаркированных бутылок алкоголя

В Калининграде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли почти 400 полулитровых бутылок с крепким алкоголем неизвестного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Готовый к продаже товар без федеральных специальных марок стоимостью более 100 тысяч рублей хранился в багажнике легкового автомобиля, припаркованного возле одного из магазинов областного центра. По оперативным данным, злоумышленник подыскивал покупателей водки прямо в помещении торговой точки, где отсутствовала лицензия на продажу спиртного.