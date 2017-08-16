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14:41 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде полиция изъяла почти 400 немаркированных бутылок алкоголя

Готовый к продаже товар хранился в багажнике легкового автомобиля.

В Калининграде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли почти 400 полулитровых бутылок с крепким алкоголем неизвестного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Готовый к продаже товар без федеральных специальных марок стоимостью более 100 тысяч рублей хранился в багажнике легкового автомобиля, припаркованного возле одного из магазинов областного центра. По оперативным данным, злоумышленник подыскивал покупателей водки прямо в помещении торговой точки, где отсутствовала лицензия на продажу спиртного.

По результатам проверки дознаватели городского отдела полиции № 2 возбудили в отношении 51-летнего подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.

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