В Калининграде полиция изъяла почти 400 немаркированных бутылок алкоголя
Готовый к продаже товар хранился в багажнике легкового автомобиля.
Готовый к продаже товар хранился в багажнике легкового автомобиля.
В Калининграде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли почти 400 полулитровых бутылок с крепким алкоголем неизвестного происхождения. Об этом сообщила
Готовый к продаже товар без федеральных специальных марок стоимостью более 100 тысяч рублей хранился в багажнике легкового автомобиля, припаркованного возле одного из магазинов областного центра. По оперативным данным, злоумышленник подыскивал покупателей водки прямо в помещении торговой точки, где отсутствовала лицензия на продажу спиртного.
По результатам проверки дознаватели городского отдела полиции № 2 возбудили в отношении 51-летнего подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.