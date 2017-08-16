Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Лгать полезно для здоровья
Поручение Путина приведет к снижению цен на ряд перелетов
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Вслед за Малаховым: Тимур Кизяков покидает Первый канал
Сын Собчак оттянул ей купальник и сказал слово
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
14День Воздушно-десантных войск—2017
14:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородские правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 500 литров пива

Нижний Новгород. 16 августа. НТА-Приволжье — Нижегородские правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 500 литров пива.

Как сообщает региональный полицейский главк, нарушение законодательства в сфере продажи алкогольной продукции было выявлено в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

В нестационарной торговой точке осуществлялась продажа пенного напитка без соответствующих документов. Стража правопорядка изъяли из оборота более 500 литров пива с товарными знаками производителя из ближнего зарубежья.

Составлены административные протоколы по статьям 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии), 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Напомним, ранее полицейские изъяли более 500 л контрафактного алкоголя на оптовом рынке в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США
Переводчик дважды не спросил про Путина у Джорджа Мартина
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома» 15 августа новостные издания сообщили о прекращении сотрудничества «Первого канала» с авторами и ведущими одной из старейших программ российского телевидения. Разбираемся, что произошло
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Мама Ксении Собчак конфликтует с Максимом Виторганом из-за внука Людмила Нарусова поет внуку колыбельные и укачивает на руках, а папа 9-месячного Платона – против таких нежностей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь