Нижегородские правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 500 литров пива

Как сообщает региональный полицейский главк, нарушение законодательства в сфере продажи алкогольной продукции было выявлено в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

В нестационарной торговой точке осуществлялась продажа пенного напитка без соответствующих документов. Стража правопорядка изъяли из оборота более 500 литров пива с товарными знаками производителя из ближнего зарубежья.

Составлены административные протоколы по статьям 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии), 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).