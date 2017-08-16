В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

«В период с 17 по 19 августа в большинстве районов Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятого класса. В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.