В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности
СОЧИ, 16 авг — РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность
СОЧИ, 16 авг — РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность
«В период с 17 по 19 августа в большинстве районов Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятого класса. В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер пожарных и спасателей — 101, уточняется в релизе.
В настоящее время, по информации «КЦГМС» филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» по Краснодарскому краю, в регионе местами идет кратковременный дождь, температура воздуха достигает 33−35 градусов тепла.