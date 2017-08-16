Жителю Воронежской области дали условный срок за нападение с отверткой на полицейского
Мужчина не хотел выходить из машины.
Мужчина не хотел выходить из машины.
Суд приговорил 30-летнего жителя Семилук к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года за нападение с отверткой на полицейского, сообщила
Инцидент произошел в Семилуках конце января 2017 года. Жители сообщили в полицию, что во дворе дома по улице Набережная несколько дней стоит подозрительный автомобиль. На место приехали полицейские. Участковый, постучав в боковое водительское стекло, представился и потребовал, чтобы водитель предъявил документы и объяснил, почему он так долго находится в автомобиле. Мужчина попытался уехать, но не смог завести двигатель. Житель Семилук отказался выходить из машины и стал вести себя агрессивно. Мужчина угрожал, что нанесет себе вред. Полицейские, видя неадекватное поведение водителя, разбили стекло и попытались достать автомобилиста. Участковый потребовал, чтобы мужчина успокоился. Тогда автомобилист достал отвертку и стал бить ей по правой руке полицейского.
На предварительном следствии мужчина не признал вину и отказался давать показания. Ранее его уже судили за оскорбление представителя власти. Следователи возбудили и расследовали дело о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). В суде мужчина признал вину и раскаялся.