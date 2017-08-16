Жителю Воронежской области дали условный срок за нападение с отверткой на полицейского

Инцидент произошел в Семилуках конце января 2017 года. Жители сообщили в полицию, что во дворе дома по улице Набережная несколько дней стоит подозрительный автомобиль. На место приехали полицейские. Участковый, постучав в боковое водительское стекло, представился и потребовал, чтобы водитель предъявил документы и объяснил, почему он так долго находится в автомобиле. Мужчина попытался уехать, но не смог завести двигатель. Житель Семилук отказался выходить из машины и стал вести себя агрессивно. Мужчина угрожал, что нанесет себе вред. Полицейские, видя неадекватное поведение водителя, разбили стекло и попытались достать автомобилиста. Участковый потребовал, чтобы мужчина успокоился. Тогда автомобилист достал отвертку и стал бить ей по правой руке полицейского.