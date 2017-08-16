Омский суд утвердил приговор виновным в падении крана, при котором погибли четыре человека

Источник: ТАСС

ОМСК, 16 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский областной суд утвердил приговор учредителю группы компаний «Жилстрой Джаст Фит Лайф» Виктору Полукарову, директору этой компании Константину Семенову, бывшему начальнику строительного участка Сергею Масленкину и крановщику Федору Елькину, признанными виновным в падении в 2015 году в Омске башенного крана, при котором погибли четыре человека.

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Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, решение Куйбышевского районного суда, который ранее приговорил их к срокам заключения до четырех лет, было оспорено и адвокатами осужденных, которые сочли наказание слишком суровым, и потерпевшими, посчитавшим его мягким.

«Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда, рассмотревшая уголовное дело в апелляционном порядке, согласилась с позицией прокуратуры и признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а поступившие жалобы оставила без удовлетворения», — уточнила Булихова.

Решение по этому делу Куйбышевский районный суд Омска вынес в мае 2017 года. Он приговорил за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, Виктора Полукарова к 4 годам лишения свободы, Константина Семенова и Сергея Масленкина — к 3,5 года, Федора Елькина, который единственный признал вину — к двум годам лишения свободы. Елькин также был признан виновным в повреждении имущества и приговорен к 320 часам обязательных работ. Компенсацию морального вреда суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

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Полукаров, Семенов и Масленкин также были лишены на три года права выполнять управленческие функции в организациях- заказчиках строительных работ и в подрядных организациях, а Елькину запрещено три года заниматься строительно- монтажными работами с использованием кранов.

Падение крана

26 октября 2015 года кран, работавший на стройплощадке на одной из улиц Омска, съехал с рельсов и опрокинулся на автомобили Toyota RAV-4 и «Газель». В результате водитель Toyota, его супруга и их 4-месячный сын погибли на месте происшествия. Второй ребенок — 4-летний мальчик, а также 53-летний водитель «Газели» и крановщик были госпитализированы с травмами. Впоследствии водитель «Газели» скончался в больнице.

Как установила комиссия Сибирского управления Ростехнадзора, причиной аварии стали техническая неисправность тормоза башенного крана, его эксплуатация после истечения нормативного срока службы без проведения повторной экспертизы.