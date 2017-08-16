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14:59 (мск), источник: dostup1.ru

Психбольной мужчина упал с 25-метровой вышки сотовой связи в Челябинской области

Перед смертью житель деревни высказывал отчаянные мысли.

Житель деревни в Октябрьском районе (Челябинская область) погиб, упав с 25-метровой вышки сотовой связи, — следователи предполагают, что мужчина забрался туда намеренно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Труп 56-летнего жителя деревни под вышкой возле сельхозпредприятия обнаружили его родственники. Дом мужчины располагался в 800 метрах от данного места. Следов, указывающих на криминальную смерть, на теле обнаружено не было.

«Ранее погибший говорил родственникам о намерении залезть в петлю и, с их слов, состоял на учете у психиатра. Сейчас мы все эти данные проверяем», — рассказал старший следователь СО по Троицку СУ СКР по Челябинской области Игорь Шамурин.

Известно, что ни телефона, ни фотоаппарата при погибшем не обнаружено, как, впрочем, и предсмертной записки. На вышку он мог забраться по приваренной к ней металлической лестнице.

Ольга Плеханова.

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